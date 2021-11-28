46歲奧斯卡影帝基斯艾佛力借捐血　公開23歲演員女友

憑《情繫海邊之城》（Manchester by the Sea）奪得奧斯卡影帝的46歲美國男星基斯艾佛力（Casey Affleck），於社交網站上載早前捐血的照片，首次認與他一起捐血的23歲美國女星Caylee Cowan是「我的所愛」。

向來對私生活保密的基斯，撰文寫到他早前與所屬棒球隊The Love的友人聽到血庫不夠血時，拉大隊去捐血，一行人中包括Caylee。他表示：「佢唔係Love嘅隊員，但佢係我嘅Love（所愛），而每次需要佢時佢都會出現……不過Caylee一向好怕針筒同血之類，雖然佢去捐血站時好冷靜，但當佢瞓低整高衫袖時，我聽到佢靜雞雞問護士：『我有冇機會冇命？』」他繼而向網友解釋，捐血不會致命，過程安全、無痛與快速，呼籲大家也來捐血。

基斯與Caylee上周二被狗仔隊拍到於洛杉磯街頭擁吻，令戀情曝光。基斯與美國男星華堅馮力士（Joaquin Phoenix）的42歲妹妹女星Summer Phoenix於2016年申請離婚後，曾與40歲美國女星Floriana Lima拍拖。