郭可盈生日憶梅艷芳寄語：嫁得好嫁喇！

前TVB花旦郭可盈昨日(27日)52歲生日,老公林文龍為她舉行生日P,見郭可盈打扮得高貴迷人,完全唔似已經52歲,保養極好。郭可盈切蛋糕時,除了老公、女兒及媽媽入鏡外,仲有郭可頌與熊黛林的一對孖女,一齊打碎波形生日蛋糕,氣氛歡樂!而郭可盈也有留言謂:「要年年有今日!與摯愛家人溫馨共聚,跟良朋知己開心歡聚。Thank you to everyone for your love and blessings! (多謝每一位的愛及祝福)」。

而今早(28日)郭可盈再度出Post,不過今次就關於偶像梅艷芳,最近適逢《梅艷芳》上映,她說:「今年的生日月充斥着濃濃MUI姐的氣氛!自從12歲在第一屆新秀歌大賽開始的第一眼便被妳深深地吸引着,可謂「一見鍾情」! 有幸生於那個年代,能有妳陪着成長、感受妳欣賞妳,直至現在~40年了!一直沒變!妳的每一句、每一吻,點點滴滴,歷歷在目!歌迷聚會、港姐頒獎、演唱會、電視城探班……尤記得當年梅姐的提醒:「嫁得好嫁喇!」所有美妙回憶永藏心中!感激妳帶給世界這麼多精彩奪目的作品、美好開心的回憶,而且定能一代一代的傳承下去!千代千生難估計……👍🏻!我每年的生日願望都會祝福妳在極樂淨土處享受真正的快樂!」