郭可盈生日憶梅艷芳寄語：嫁得好嫁喇！

前TVB花旦郭可盈昨日（27日）52歲生日，老公林文龍為她舉行生日P，見郭可盈打扮得高貴迷人，完全唔似已經52歲，保養極好。郭可盈切蛋糕時，除了老公、女兒及媽媽入鏡外，仲有郭可頌與熊黛林的一對孖女，一齊打碎波形生日蛋糕，氣氛歡樂！而郭可盈也有留言謂：「要年年有今日！與摯愛家人溫馨共聚，跟良朋知己開心歡聚。Thank you to everyone for your love and blessings! （多謝每一位的愛及祝福）」。

而今早（28日）郭可盈再度出Post，不過今次就關於偶像梅艷芳，最近適逢《梅艷芳》上映，她說：「今年的生日月充斥着濃濃MUI姐的氣氛！自從12歲在第一屆新秀歌大賽開始的第一眼便被妳深深地吸引着，可謂「一見鍾情」! 有幸生於那個年代，能有妳陪着成長、感受妳欣賞妳，直至現在～40年了！一直沒變！妳的每一句、每一吻，點點滴滴，歷歷在目！歌迷聚會、港姐頒獎、演唱會、電視城探班……尤記得當年梅姐的提醒：「嫁得好嫁喇！」所有美妙回憶永藏心中！感激妳帶給世界這麼多精彩奪目的作品、美好開心的回憶，而且定能一代一代的傳承下去！千代千生難估計……👍🏻！我每年的生日願望都會祝福妳在極樂淨土處享受真正的快樂！」