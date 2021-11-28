五月天跨年演唱會　20萬張門票10分鐘掃清

天團五月天舉辦「好好好想見到你」Mayday Fly to 2022 高雄跨年版演唱會，12月25、26、31、2022年1月1日與20萬名歌迷一起歡度耶誕、迎接2022年，亦是天圑第7度在該場館開唱，創下12年來共20場達100萬人次的壯舉，再次打破高雄世運記錄。演唱會高雄場11月27日早上開賣，4場共20萬張票引起粉絲搶購，10分鐘內全數售罄。問到會否加場，五月天所屬相信音樂表示：「目前還沒有這個計劃，謝謝大家支持。」隨後，他們於明年1月15日在台中洲際棒球場完成延期的5場演出，明年1月在高雄、台中合計共有6場演唱會，網友打趣稱過往的「五月天」，現在要變「一月天」了。

五月天除了正忙於籌備演唱會外，主音阿信近日亦推出重新詮釋一代巨星鄧麗君華語經典《月亮代表我的心》。他表示透過歌曲與聲線，遙寄對歌迷的想念來演繹。MV中見阿信站在象徵著五月天成軍年份的「M 1997」的電話亭，拿起電話輕輕哼唱，唱出對歌迷的想念，也代表了阿信跨越時空發出信號，傳遞最洶湧的思念，這也是五月天成軍至今對樂迷的「情不移、愛不變」的心意。另外，阿信亦為歌手法蘭製作了3首歌曲，是次合作法蘭大讚阿信既風趣又Nice，是位很大器、無敵講義氣的老大。