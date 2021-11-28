炎明熹靠翻譯　胡鴻鈞全英私訊嚇窒師妹

《聲夢傳奇》「人氣王」炎明熹（Gigi）擔任師兄胡鴻鈞（Hubert）嘅九展演唱會嘉賓，佢接受訪問時，重提師兄搵佢時發現嘅烏龍事。佢好認真咁話：「有日飲緊早茶嘅時候，佢喺社交網send咗段文字畀我，係英文字，但嗰陣時我仲未撳入去，以為係佢Fans club啲人或者係冒充佢嘅人私訊或add我，所以我就冇理到，因為我覺得佢係唔會搵我，其實我有種衝動想撳入去嘅，但我忍住咗，之後撳入去，就發現有個藍剔之餘，仲有好多Fans，原來係佢真人。」

至於師兄又同Gigi講乜呢？佢又一字不漏咁話：「我翻譯咗，內容係你好，首先…」聽到Hubert係咁爆笑，佢繼續講：「大概內容就係話我都有關注你，你做得都好好…類似呢啲。」Hubert就解譯傳英文短訊，因為喺Gigi《聲夢傳奇》比賽度唱過《Bad Romance》，所以以為師妹係「英文人」，加上佢本身鍾意打英文字，如對師妹造成不便要講聲唔好意思，Gigi見師兄「知錯」又好真誠咁話：「唔緊要，我會諒解你。」Hubert立即向細咗15年嘅小師妹鞠住躬咁話：「多謝Gigi姐，多謝Gigi姐。」兩師兄妹對話充滿喜感。