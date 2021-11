3招學識　Emily法式浪漫妝容

法式風情帶點慵懶與隨意,舉手投足之間又會覺得很美。由莉莉哥連斯(Lily Collins)主演的劇集《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)快要上映第2季,劇中呈現的法式妝容讓人印象深刻。相較於美式妝容的華麗,法式妝容清淡之餘還顯得精緻,更適合日常。化妝的重點在於護膚、唇色和眼妝3部分,一起來學習吧!

第1招:妝前保養

法式妝容在於體現原本皮膚的質感,因此自然很多。想皮膚質感看起來細膩無瑕,就要用合適的保養品護膚。法式潮人Jeanne Damas分享了她的法式妝容第1步,就是先在臉上均勻塗抹臉部精油,然後再上妝,這樣就會令妝容更貼服。全球熱銷的Lancôme小黑瓶嫩肌活膚精華和高級保養品Augustinus Bader藍鑽全能精華都適用於妝前保養。精華液的質地輕盈柔滑,不會給後續的上妝帶來負擔。塗抹完精華只需要用遮瑕筆輕輕遮蓋一下黑眼圈的瑕疵部位就可以,不用全臉塗上粉底液。

第2招:French Chic唇色

整個妝容的重點在唇色,純正的紅色、漿果色與豆沙色都是法式妝容經常出現的唇色。在劇中,主角無論是工作或外出與朋友玩樂,都會以亮麗的唇色配襯時尚繽紛的穿搭。Lancôme L'ABSOLU ROUGE瑰麗豐盈唇膏的#274曖昧奶茶與#505初熟蘋果色號,便充滿浪漫風情,適合日常使用。如果想看起來更法式情懷更濃厚,可用指腹塗唇膏,再以輕點方式,把用剩的唇膏當胭脂塗在臉頰上。

第3招:角色眼妝

眼妝以自然爲主,比較少層次。Lancôme Emily In Paris系列眼影盤劃分爲3個色系,分別取財於劇中的3個角色。「Born in France」代表自信優雅的Camille,糅合了裸色、啡銅與朱古力棕色,可塑造出具巴黎風情的裸妝,自然流露魅力。「Parisian at heart」以率真活潑的Emily為藍本,有柔和的粉紅色以及丁香紫散發浪漫氣息。而「Paris à la folie」則象徵氣場大開的Mindy,鮮明的銀色、酒紅色和黑色可以大膽展現個性。雖然法式的眼妝較淡雅,但晚上出席酒會或派對時就需要使用比較顯眼的顏色。由Dolce & Gabbana Beauty推出的假日系列Royal Shadow眼影液就可貼合這個需求,讓妝容一整晚都非常閃爍耀眼。