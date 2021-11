藝人鍾麗緹(Christy)的大女Yasmine(張敏鈞)參選今年溫哥華華裔小姐,鍾麗緹都是選美出身,有媽媽做幕後軍師,Yasmine順利殺入8強,今年23歲的她擁有媽媽的優良基因,樣靚身材正,而她都很懂得經營社交網,不時上載靚相,趁住昨日(28日)Happy friday,Yasmin上載兩張靚相,看似密實,其實裏面身穿貼身小背心,晒出玲瓏浮凸好身材,夠晒青春活力可人,佢留言話:One day you will look back and see that all along: you were blooming"Happy Friday lovelies(總有一天你會回頭看,一直以來:你在盛開,可愛的星期五快樂)」