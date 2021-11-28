來到冬季，氣溫終於有點下降，熱辣辣的煲仔飯正是時候上場。西環原來有很多傳統老店和名店。在堅尼地城開業的「嚐囍煲仔小菜」，榮登米芝蓮必比登推介，主理人林榮康先生研究出用火山石來煮煲仔飯，泰國新舊米浸泡後加水煲滾，再放火山石爐上加配料煲煮，店內人氣熱賣就有臘味飯、白鱔排骨飯等，淋上加臘味皮和香料自煮的豉油，開胃惹味。林生亦不時攪攪新意思，近日推出矜貴的魚翅撈飯，煮至滾熱的牙揀攰淋在煲仔飯上，趁熱拌勻來吃，每一口都是鮮味。

另一間位於石塘咀的永合成馳名煲仔飯，開業已有30多年，早年由上環搬至現址。主理人許生指店內的煲仔飯是以麵包爐焗煮，選用泰國米和日本米混合，米飯浸泡熱水後，用熱水煲滾即時放入爐內焗煮至熟，粒粒分明又乾身。當中熱賣的窩蛋牛肉飯，手切牛冧肉加雞蛋和豉油即時拌勻，富咬口又有肉香。加入大量洋葱和薑爆炒的黃鱔飯，魚肉鮮嫩又去腥。素食者可以揀冬菇飯或雜菜雜菌飯，同樣可感受到煲仔飯的美味。小店只營業到下午4時，想幫襯就要注意喇。

除了傳統款式，坊間亦有新派選擇。新派煲仔飯專門店「點煲」以備長炭來煮煲仔飯，當中有不少創意組合，包括海膽安格斯牛肉、芝士櫻花蝦金蠔銀魚和金銀蒜龍躉等配搭，餐廳為保留食材的原汁原味，建議客人不用落太多豉油，或可以配搭自家製的豬油，令米飯更加美味。

位於將軍澳的砂煲兄弟，同樣以有趣的創新配搭作賣點。矜貴的有黑松露蟹肉海膽煲仔飯、三椒酸菜龍躉煲仔飯和鵝肝慢煮牛柳煲仔飯等。另外還有不同的風味，如印度風的馬莎拉雜菜黃薑或四川風的川味黃鱔煲仔飯，都讓客人有新嘗試。