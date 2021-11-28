黑人強姦冤獄昭雪　Victoria Pedretti辭演女作家被姦回憶錄

Netflix電視劇《安眠書店》（You）美國女星Victoria Pedretti原定參演《屍中罪》（The Lovely Bones）58歲美國女作家Alice Sebold被姦回憶錄《Lucky》電影版，有傳是飾演Alice本人，不過該案被告Anthony Broadwater日前被法庭洗脫罪名後，Victoria被爆辭演電影。峰迴路轉地，該書電影化正是翻案的關鍵！

強姦案發生於1981年，18歲的Alice從大學回家時在隧道被一名黑人男子強姦，警方未能找到疑犯。5個月後Alice在大學附近遇到令她想起疑犯的Anthony，警方於是將其拘捕。雖然Alice在認人程序中指出另一人是疑犯，但控方誘導她「認出」Anthony。Anthony一直聲稱自己清白，但被判入獄25年，直到1998年提早出獄。

Alice於1999年出版的《Lucky》於2019年宣布開拍電影版，不過該片男監製Tim Mucciante在改編過程中，發覺Alice說法充滿漏洞，控方極有問題，當年的毛髮鑑證已被證實為不可靠，於是辭職。Tim其後更自行聘請私家調查員與律師，深入研究案件，最後與檢控官聯絡，要求翻案。結果Anthony日前被法庭宣判無罪，坐了多年冤獄的他，不禁在庭上痛哭。