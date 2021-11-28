張振朗唔急攞視帝：我今年都係入行第10年

藝人張振朗與朱敏瀚今日（28日）為無綫劇《拳王》宣傳，劇集在台慶頒獎禮共有26項提名，振朗稱最想劇集奪得最佳劇集獎，自己反而不急於封視帝：「我唔急，我今年都係入行第10年。監製畀咗一個好特別嘅角色我，同我以前嘅角色好大分別，希望觀眾鍾意，攞唔攞獎係其次。」

劇中蔡潔跟2人有感情線，她笑言劇外難插足2人之間，朱敏瀚坦承跟振朗關係要好：「我哋合作咗好耐，又合作咗幾部劇，我哋1年前睇住大家操肌，連埋拍攝，大家差唔多有年半時間日對夜對，所以蔡潔係好難插入嚟。（對厭未？）唔厭，我哋今晚都會一齊食飯。」振朗坦言今日到場才發現跟對方不約而同穿了全黑上陣，笑謂是沒有夾定的情侶裝，並大爆親密關係：「之前拍打擂台戲，每日都係佢車我返工，依家佢住埋我樓上，大家做埋鄰居，因為近去做Gym。（女友會唔會呷醋？）唔會，我哋係做健康活動，之前做Gym，近排睇書，依家一齊睇心理學書。（一本書一齊睇？）大家一個樓上一個樓下各自睇，我哋係正經男仔。」朱敏瀚續指2人還會一齊滑水，不過他們強調只是好朋友好兄弟，不會到對方家中過宿，振朗說：「有個朋友同有共同嗜好，大家事業一齊向前係好開心。」