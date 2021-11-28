Tim＠Dear Jane一技傍身陪囡囡玩

樂隊Dear Jane、新人王MC張天賦昨晚（27日）參加譚仔三哥舉行的《三哥Chill & Chilli》手作市集暨音樂會，MC打頭陣獻唱《反對無效》、《Loser》及《記憶棉》三首歌，現場觀眾反應熱烈一齊和唱。

活動上更有不少《全民造星II》的參賽者同場演出，MC說：「見到佢哋，就會諗起當年參加比賽時嘅回憶，諗起自己未參加比賽前一路busking嘅日子，喺街頭同歌迷有交流，建立咗自信同應變能力。年輕人絕對唔好睇少自己嘅創意同音樂夢，有舞台就有成功嘅機會，努力追尋自己夢想，終有一日，你嘅作品大家都會知道。更開心最近好多平台支持本地藝術同音樂，除咗有表演空間，更可以互相交流刺激創意靈感，再加上市集會多啲人流，令到busker嘅音樂會更有氣氛，更易投入。」

Dear Jane壓軸上台唱《不許你注定一人》、《銀河修理員》及《人類不宜飛行》三首作品，主音Tim笑言：「今次音樂會表演嘅同時，同場一眾新歌手、busker傾偈，其實好多本地音樂人嘅作品好有創意，可惜表演平台唔多，都希望有更多表演平台出現，多啲為本地音樂人提供表演空間，聚集成為一個音樂文化潮流。」Tim透露這類手工市集也是他與家人度周末的好去處：「我係本地手工市集支持者，喺屋企不時做手集，因為囡囡好喜歡做勞作，我亦覺得好天分，所以嚟到呢類市集，見到手作市集嘅攤檔，都畀到啲靈感我，可以幫囡囡搵一啲手作工藝親子班，尤其是近聖誕，我哋兩父女喺屋企都成日一齊做聖誕手工藝布置聖誕樹，老婆笑我都要有一技傍身，先可以同囡囡玩。」