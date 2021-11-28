明年3月開騷︱獲封YYDS　林子祥唔知乜嚟！

殿堂級歌手林子祥（阿Lam）將於明年3月26日假亞博舉行演唱會，他表示很久沒跟香港歌迷見面，有感香港疫情趨穩定，相信開騷不會對歌迷構成不便：「大家都悶咗一段時間，嚟個溫馨快樂嘅以歌會友相聚，希望可以為歌迷帶嚟歡樂。」

阿Lam早前參與不少內地歌唱節目真人騷，其唱功震懾全場，被封為「YYDS (永遠的神)」，節目於社交平台播放百萬點擊，而這個「YYDS」的封號，不單為香港爭光，也為廣東歌爭口氣，一度成為網上熱搜達1.9億的閱讀量。

對於「YYDS」這個稱號，據知阿Lam最初根本不知何意，但由內地歌手薛之謙解讀後，他才微笑謙稱過獎。問他可喜歡這個新封號，他又笑住話：「哈哈，真係唔識YYDS係咩，我仲以為佢哋叫我YUU（其代言廣告口號）...」非常搞笑。

阿Lam在內地工作期間，深得工作人員尊重，大讚其工作認真，有次他參與節目錄製時，連導演也嚇呆，想不到其歌功如此深厚，他又說：「工作前後認真必須，每個歌手應該做的事，唔使講到咁誇張。」

據知阿Lam接內地節目，全因一個悶字，因受疫情影響，在年多時間除不能出外旅行後，在港亦鮮有機會打他最愛的高爾夫球，所以為打波，才返內地工作，望公餘時可過打波癮：「係呀，我同工作人員錄完影就即刻飛去其他地方，四圍去玩吓，食吓野。不過玩完呢輪，就會返嚟為3月演唱會籌備。」至於選擇首次在亞博開騷，他話：「一來其他場冇3月個期，二來係大家應該好耐冇搭飛機去過旅行，就當今次係去旅行。」

提及他未公開開個唱前，兒子林德信已收到不少「訂飛」電話，阿Lam大家消息靈通：「係呀， 聽講當咗佢係票務部，阿仔有打電話同我報告好多人訂飛，叫我自己處理番。」由於演唱會只開一場，必定供不應求，他就覺得會否加場要視乎大會可可爭取到場館檔期。