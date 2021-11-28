應節新糕點飲料　繽紛色彩好搶Fo

佳節臨近，不少品牌相繼推出應節新品及新包裝，有飲料也有糕餅小食，讓大家食住飲住過節。

聖誕限定飲料小食

咖啡連鎖品牌香港星巴克由即日起帶來全新期間限定的繽紛曲奇鮮奶咖啡、繽紛曲奇咖啡星冰樂及繽紛曲奇忌廉星冰樂。其中的繽紛曲奇鮮奶咖啡乃在特濃咖啡與蒸煮牛奶入面加入特製的烘烤白朱古力糖漿，面層更灑上繽紛糖粒，與鮮忌廉映襯下猶如五光十色的聖誕燈飾，好有節日氣氛之餘，熱飲更是冬日窩心暖意之選。此外，中牌還推出造型可愛趣致的聖誕馴鹿楓糖碧根果仁芝士蛋糕及紅絲絨草莓蛋糕，以及即日起接受預訂、12月14日起供應的兩款聖誕小食共享拼盤（有4至10人不同分量選擇），有應節的紅絲絨碎朱古力鬆餅、蘋果貝殼酥和芝士菠菜蛋批等迷你烘焙小食及聖誕主題甜點，同親友開派對歡度節日好Easy。此外，品牌還推出聖誕禮盒及聖誕禮物套裝，有咖啡豆、曲奇、茶包等，由即日起至2021年1月3日期間接受預訂，並於12月1日起換領。

老字號 × LINE FRIENDS限定新品

另一間同樣是連鎖店都有推出新包裝應節小食，作為本地老字號唐餅店的奇華，與LINE FRIENDS合作，於即日起至12月25日期間推出以冬日佳節布置為設計主題的「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY聖誕屋禮盒」及「聖誕小食禮盒」，前者有BROWN朱古力曲奇、BROWN牛油曲奇和花生脆糖，隨盒仲附送主題環保袋添，配上幾位角色充滿冬日佳節氣氛的悉心裝扮造型，節日氣氛濃厚。後者則有蛋白杏仁趣寶、特濃朱古力蛋卷和小紅莓牛油曲奇，小朋友一定Like！此外，品牌更推出一套6款的「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY HK$50聖誕限定版現金券」，選購一套更有主題環保袋送贈。另外，品牌網店亦同步推出聖誕限定套裝，包括聖誕屋禮盒、主題環保袋及一套六款的聖誕限定版現金券，LINE FRIENDS粉絲可別錯過！