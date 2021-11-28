挑機傅家俊！Tiger出動「私家Cue」都輸畀Jer

人氣男團MIRROR今日（28日）派出隊中桌球技術技高一籌的Jer（柳應廷）及Tiger（邱傲然），參與慈善桌球挑戰賽，同場還有香港桌球「一哥」傅家俊（Marco）及年僅11歲的桌球好手廖予生（Shaun），活動先進行兩場同Fans的熱身回合，後4人再分成2組打慈善賽。

見Jer及Tiger身穿專業桌球選手服式，由現場幾百名Fans的歡呼聲之下型爆登場！二人甫見Marco即互笠高帽，互相表明是對方Fans，而Marco亦有講到邀請Jer及Tiger的原因，是留意到他們於《調教你MIRROR》中的球技有板有眼，Jer笑言對今次慈善賽零勝算兼預料只做「執波仔」，不過他說賽前有約Marco練過波，能夠同對方切磋球技已經深感榮幸：「同埋好佩服佢哋喺比賽嘅時候，原來承受咁大壓力，我依家都好大壓力！」Marco「回禮」笑言：「你哋多人睇啲！」

首先進行熱身回合，Jer及Tiger分別帶領兩隊Fans，又身兼軍師示範兼「貼身」指導隊員，更搞笑借出手給Fans用作私家「枕手」！而Tiger甚至出動「私家Cue（球桿）」應賽，但都不敵狂「出貓」的Jer夠「智慧」！輪到進行慈善賽時，Jer抽籤同Marco一組、Tiger順理成章拍Shaun，曾自言是搞笑擔當的Jer一開波就「撻Q」，誤入白波送分給對手，後來Marco使出「清枱」神技，最終以74比50勝出慈善賽，連計兩個熱身回合，即時Jer連贏3場！

Jer成大贏家

活動後兩子受訪，談到Jer成大贏家，他稱因為有Marco幫手，加上有點兒運氣：「我係嚟搞笑㗎！（所以一嚟入白波？）喺專業球手面前真係搞笑！（你係咁出貓。）呢個就喺ERROR身上學番嚟嘅！Tiger行親民路線，就冇出貓，我嘅球技真係唔及佢嘅！」Tiger笑言因為忘記熱身賽是計時，掛住同Fans交流，同時亦自認球技「渣」，問到出動「私家Cue」仍不能逆轉勝可有失望？他直言不看重勝負，最緊要開心。

提及Jer全程借用Marco的私家球桿，他不禁大叫好大壓力：「好驚一唔小心就整花！」問到二人會否再向Marco下戰書？他們表示若然有機會當然好，能夠做慈善之餘，又可以寓工作於娛樂，並直言好想拜對方為師！

跌出叱咤五強

另外，Jer跌出《叱咤》「我最喜愛男歌手」五強，他坦言不會覺得失望，一路以來都希望可以用作品感染大眾：「有回響就已經好開心，亦好滿意作品，反而係擔心Fans會失望，因為佢哋有所期望，我就同佢哋講，自己都係出道短短幾年，仲有大把機會，依家更重要係做好音樂。」