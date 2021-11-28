王虹茵島大Canteen探靈　引發火災！

J2台節目《搵鬼去電視城》由一班年輕藝人輪流擔任「探靈勇者」，最新一集負責出戰的「探靈使者」分別為王虹茵（Sharlene）及徐文浩（Fred），先後於凌晨時分到電視城的中式餐廳探靈及測試，而該餐廳也是劇集《愛．回家之開心速遞》的「島大Canteen」場景。期間他們分享電視城流傳已久的Canteen猛鬼傳說，有指傳說中某位當事人，更因不堪靈異經歷太恐怖已辭職！

打頭陣探靈的Sharlene，拿着探靈機探測，發現最有反應的地方是收銀機及廚房爐頭附近，她應製作組要求，在Canteen中央位置放芽菜、豆卜、生豬肉及米飯等，邀請現場鬼魂開飯，而她向奠完3杯酒後，拿着紅色碗筷瘋狂敲打嘗試招魂，又大撒溪錢。

之後出征的Fred則負責邊吹口哨、邊夜挑紅燈籠為現場鬼魂引路，並在廚房探索被指是陰氣最重的地方，如洗碗位置或燒味部，期間他和攝製隊在廚房後門位置聽到怪聲，更意外地踢翻了Sharlene之前放下的祭品。Fred見狀即把紅燈籠放在地上，雙手合十向現場鬼魂致歉，豈料卻釀成小火災，撒在地上的溪錢更意外被燒着。