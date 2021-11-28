人靠衣裝，後生仔女想吸引異性注視，衣着打扮一定要夠潮，老老土土盞被人嫌棄。原來日本AV女優要吸引觀眾注意，同樣可以靠個「潮」字嚟食胡，唔係指打扮化妝咁簡單，而係講緊高潮時嘅生理反應——潮吹！好似今日為大家介紹嘅葵伊吹，擅長噴出大量水花嚟取悅觀眾，真係「潮」到爆！

葵司接班人

作為日本AV界龍頭集團北都旗下 嘅大廠，S1嘅女優陣容一向強勁，除咗有人氣高企嘅三上悠亞，仲有一位阿姐級人馬，就係曾經同男星松本潤傳出緋聞嘅葵司！話時話葵司真係好正，出道咗11年咁耐，狀態依然Keep到，但同屬北都旗下嘅 Moodyz非常醒目，明白葵司遲早要搵番個接班人，而個名同樣有個「葵」字嘅葵伊吹就被認定係最佳人選。

青春又好波

曾經做過地下偶像團體成員嘅葵伊吹，喺上年出道拍AV，今年只不過20歲，可謂青春嫩口。由於阿妹個樣生得勁甜美，雙眼又夠晒精靈，同初出道嘅葵司有幾分相似，所以獲得東家Moodyz形容為「10年一遇之美人」。身材方面，兩者都係5呎4吋高，屬於纖巧結實型，分別在於葵伊吹嘅上圍明顯比較大，加上肌膚白裏透紅，令一對G奶睇落更加鮮嫩，真係夠晒吸睛！

改名又改名

講番阿妹嘅AV演出，真係好有水準，最正係稍為刺激吓敏感部位就會輕易爆發潮吹，噴到四圍都濕晒！另外，佢好識得主動玩弄男優，完全掌握晒小惡魔嘅演出風格，令作品更具觀賞性。值得一提，阿妹喺今年1月突然改名「翼葵」，但10月又改番叫「葵伊吹」，如此彈出彈入，的確令人覺得好奇怪。據聞，阿妹當初改名係因為轉事務所，之後又因為食回頭草而用番舊名！好彩嘅係，葵伊吹依然保留住Moodyz嘅專屬女優身份，可以為AV迷帶嚟更多精彩作品。