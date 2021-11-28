首奪金馬獎影帝　張震咁快想退休？

台灣金馬獎昨晚（27日）圓滿結束，執行長聞天祥交代評審過程，他指影帝影后的討論最為激烈，「最佳男主角」一獎，各評審各有所愛，電影《緝魂》的張震和《濁水漂流》的吳鎮宇、《當男人戀愛時》的邱澤鬥到最底，結果張震因內斂的演技贏得獎項。「最佳女主角」方面，憑電影《瀑布》贏得影后的賈靜雯亦不是輕易勝出，最終與電影《修行》的陳湘琪惡鬥，評審們爭論不休，最終她精湛、細微的演技，令她贏得獎座。

金馬獎主席李安明年年頭主席任期便告屆滿，他昨晚亦奮力一口氣出席9個電影慶功宴，當中包括影帝張震《緝魂》以及影后賈靜雯《瀑布》的慶功宴，由金馬紅地氈開始一直到慶功宴，李安足足12小時未停過，甚有毅力！

首奪金馬獎影帝殊榮的張震，在慶功宴上表示第一時間打電話向家人報喜：「家人都很開心，可能比我還開心。」他6歲大的女兒早已上床睡覺，但他把女兒叫醒起來，他笑說：「還是要參與一吓嘛，畢竟這麼久才得獎。」

達成影帝目標的他搞笑說要退休：「坐車過來（慶功宴）的路上有在想『是不是可以退休了？』沒啦開玩笑，我喜歡這個工作是因為我熱愛電影。」接着又笑言演而優則導，但再指是笑說的，認為現在是他最好的狀態，他說：「這個獎確定我做演員很不錯。」但他也會想涉獵不一樣的工作崗位，成為一個更多元的電影人。

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