金星係太陽系中最易被我哋發現嘅行星，係一個迷人嘅星體，所以英文名用咗古羅馬神話中愛美神嘅名字「Venus」嚟命名。話時話，由於「Venus」可解作掌管情慾同生育嘅女神，所以被用嚟形容具有魅力嘅女性，亦因為咁，呢個字經常喺情色世界出現。

Venus Flytrap 露骨俚語

大家有冇見過或聽過捕蠅草呢種植物呢？原來佢嘅英文名稱「Venus Flytrap」係一個情色俚語，暗指女性嘅蜜洞，理由係呢個部位嘅外觀好似捕蠅草一樣，令男士忍唔住自投羅網。不過，西方嘅文學作品好少用到呢個俚語，可能覺得太露骨，反而會以「Venus' Cell」嚟形容女性私處。

Venus Butterfly 誘人體位

好多女性都鍾意男伴出口術為自己服務，其中「Venus Butterfly」更加係最受歐美女士歡迎口愛體位嘅第二位！玩法一啲都唔複雜，首先女伴平躺喺床邊或梳化，雙腿好似蝴蝶翅膀咁張開，男伴則跪喺佢嘅兩腿之間進行口愛。性學家解釋，呢招受女士歡迎嘅原因在於男伴為佢哋進行口愛時，可以用手或情趣玩具嚟挑逗佢哋身上其他敏感部位，從而獲得更強烈嘅快感。

《Venus Affair》 索女雲集

對於四仔迷嚟講，一套作品可以睇到多位索女，仲唔係經典？Jill Kelly Productions喺2004年推出嘅《Venus Affair》就係一套經典作，事關片中搵嚟Tyler Faith、Jenna Haze、Dominica Leoni等9位人氣爆燈嘅天后級脫星演出，銷量亦非常好，奈何片酬支出實在太高，所以片廠最終取消咗呢個系列。講到片中最索嘅脫星，非Jenna Haze莫屬，曾入選AVN及XRCO名人堂，成就實在非凡。

《Venus Body》 神級身材

能夠稱得上係女神嘅AV女優，着實有唔少，但直情以《Venus Body》作為片名，足見片廠Digital Ark對女主角嘅信心，而呢位女優正正係現年28歲嘅若宮葉月。2015年以藝名「早川瑞希」兼SOD專屬女優身份出道嘅佢，擁有35F-24-35嘅火辣三圍，係好多AV迷眼中嘅女神，後來轉為企劃單體女優，到咗舊年再改用現時藝名。值得一提，經過幾年嘅浸淫，阿妹嘅女人味愈嚟愈濃，所以就算《Venus Body》係零劇情，都足以令日本AV迷收貨。