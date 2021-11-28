冇見過胡鴻鈞探班！江欣燕做蔡思貝阿媽悽慘喪喊

藝人江欣燕今晚（28日）悉心打扮出席以懷舊做主題的活動，席間演唱已故天后梅艷芳多首金曲，受訪時自爆疫情至今零商演活動，對於今次終於「開齋」出騷感到好興奮，並表示手頭上還有幾個春茗晚宴接洽中：「幾年前試過一個月有20單春茗！但今時唔同往日，希望社會慢慢復甦，再打番好個天下。（疫情之下有冇活動壓你價？）又唔好講壓價，我係抱住同舟共濟嘅心態，最緊要係百業興旺！」

雖然商演活動才剛開始有「起色」，但近年江欣燕拍落不少電視劇，更廣收「仔女」，例如在正拍攝的無綫新劇《法證先鋒V》中，蔡思貝飾演其女兒，打趣問可得悉思貝的「男友」是胡鴻鈞？她說：「咁又冇問喎！我只係喺戲入面係佢阿媽。（有冇見過胡鴻鈞嚟探班？）冇喎！我唔知呢啲嘢呀！」

每次開工都要喪喊

江欣燕透露劇中母女家庭背景複雜又悽慘，每次開工都要喪喊，將情緒推至高峰：「都算係入行以嚟拍過最慘嘅劇，自己嘅人生都冇咁慘！同思貝一樣，齋睇劇本已經胃痛加出汗，而我係好易投入角色，每次演都出盡情緒，搞到好似我哋嘅真實故事咁。（怕唔怕演到有抑鬱？）所以今晚出吓活動、唱吓歌調節番個人。」另外，她又講到最近兩度入戲院支持電影《梅艷芳》，相信之後都會再睇撐場，並大讚飾演梅艷芳的王丹妮演得好。