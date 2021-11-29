【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十月廿五辛巳金破日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：拆卸、掃舍、求醫

忌：嫁娶、開業、出行

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、3、5、7

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座

之前的付出逐漸看到成效，堅持到底會成功！

金牛座

多接觸不同階層的人，對個人成長甚有裨益。

雙子座

人緣運一般，易惹上愛計較的人，內心困擾。

巨蟹座

工作表現獲上司肯定，不要忘記幫過你的人。

獅子座

對待異性不宜太過熱情，小心惹上爛桃花。

處女座

事業運不錯，可於職場上展示自己的實力。

天秤座

謀事連番受挫，信心受打擊，容易與人爭執。

天蠍座

趕時間交差易出錯，多用粉紫色可增強運氣。

人馬座

不要待薄自己，換個生活方式可帶來好心情。

山羊座

跟人閒聊忌口無遮攔，以免因言談惹是生非。

水瓶座

快樂時光過得特別快，要收拾心情努力工作。

雙魚座

有些事要親自面對，勿依賴人！黑色助開運。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）龍 事業旺

（跌）羊 人緣差

鼠

工作運不錯，腳踏實地，可遠離煩惱。

牛

健康運較一般，是時候好好鍛煉身體。

虎

心神不定，勿借酒澆愁，傷身又無用。

兔

財運稍遜，易花冤枉錢買下沒用的東西。

龍

事業運上升，行事有條理，易獲賞識。

蛇

感情受考驗，容易跟另一半發生爭執。

馬

花錢要量力而為，切勿打腫臉充闊佬。

羊

跟同事的關係出了問題，工作將受拖累。

猴

自私自利的行為要不得，易招來惡運。

雞

健康運平平，飲食宜清淡，提防上火。

狗

整體運勢一般，宜保持低調，做好本分。

豬

是日沖煞，運勢差勁，容易受騙和破財。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

人活一世 草木一秋

有人說玄學風水沒有科學根據，不可信也不能盡信，事實是各門各派，各施各法，坊間有些自稱大師的人，利用玄學加宗教混水摸魚，多年來借用明星效應製造包裝宣傳。自我塑造偶像形式被追隨，使到好多人對這方面有負面觀感，錯失接觸幫助。

十年河東，十年河西。人有大運，家有家運，地有地運，國有國運，從八字排列可查出。一間居所住上10年，不搬遷也要大翻新或換新家具。有一點大家可以參考，如家中有人患上危疾重病，可試試馬上搬遷，改變一下磁場，亦好像為甚麼找居所要知從前事，上次專欄也提及，或者有不可思議好消息。

人體有365個穴位，一年剛巧365天；人體有12條經絡，一年剛巧有12個月；脊椎有24節，一年也有24節氣。人與大自然完全脗合，人本天地之氣而生，因此人體必須應自然界陰陽消長的規律。中國人自古以來就崇尚天人合一，意思就是說大到宇宙天體運行，小到人體五臟六腑，金水木火土五行，全部的運行邏輯都是一樣，這也是我們所說的「道」。

風水是福人居福地，你是個有福德的人，你住的地方就是福地。大家都知風水養人，人養風水，人傑地靈，你有好氣流會漸漸充斥整個住地，慢慢養成福德兼備。