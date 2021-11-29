東方日報C1：迪麗熱巴反撲登頂　楊冪趙麗穎收視女王遭篡位

被譽為兩大「百億點擊女王」的內地女星楊冪及趙麗穎今年竟然被一眾小花揮低，在最新出爐的「電視劇收視女王」排行榜中，挾「雙飛」劇的迪麗熱巴居榜首，而躋身10大的還有馬思純、娜扎及李沁等，楊冪則大包尾，最慘是趙麗穎被攆出榜外，惟有急轉型首演反派博反彈。

由內地電視業界投選的10大「2021電視劇收視女王」出爐，賽果有人歡喜有人愁！出道8年、曾被嘲「有樣冇戲」的「新疆四美」之一迪麗熱巴，憑《長歌行》及《你是我的榮耀》成為新一代「收視女王」，居榜首位置，兩劇累計播放量逾73億，其中《你》劇更令她跳出「戲屎圈」，加上有角色「高富帥」的楊洋加持，兩人合演「甜到糖尿」橋段，累積播放量衝破40億，甚至被譽為「拯救低迷市場」之作。

至於第2位則是曾憑《三十而已》而爆紅的「翻版章子怡」童瑤，今年憑《叛逆者》險勝「劇后」孫儷的《理想之城》，緊隨其後是《錦心似玉》的譚松韻、連拍3劇《玉樓春》、《周生如故》及《一生一世》的白鹿、《你是我的城池營壘》的馬思純、《海上繁花》及《愛上特種兵》的李沁、《理智派生活》的秦嵐及《風起霓裳》的娜扎，而居榜尾竟是《暴風眼》的楊冪。

失「天時」跑輸 改戲路受阻

有劇迷對排名榜大叫意料之外，曾憑《三生三世十里桃花》創下500億播放量的楊冪，連帶收視及名氣跟她並駕齊驅的趙麗穎，當年一齣《楚喬傳》就有400億播放量，可是時移世易，如今兩大「百億點擊女王」的播放量已不敵迪麗熱巴、白鹿、馬思純、李沁、娜扎等年輕後輩，更有網民大嘆「收視女王」將改朝換代。

楊冪粉絲即為偶像護航，指她跑輸給眾人氣小花純屬失「天時」，因她推出《暴風眼》外，剛播出的《斛珠夫人》未計算入排名榜內，雖《斛》劇屢遭負評，尤其男主角陳偉霆的龍鬚造型，更遭揶揄為「被髮型耽誤帥氣」之作，不過熱度和收視俱高，自開播至昨日共19日已累積逾19億播放量，亦有粉絲期待她轉型，嘗試接拍非賣靚的作品。

至於比楊冪更令人「跌眼鏡」的趙麗穎則敗於「難產」，自和馮紹峰離婚後，雖然工作未停過，但今年只推出《理想照耀中國》，且在劇中僅負責一單元《希望的田野》，而早已煞科的《幸福到萬家》及《誰是兇手》至今未有播映日期。有傳趙麗穎特別睇重被她視為轉型之作的《誰》劇，角色一改只谷賣相的戲路，首度飾演「暗黑心理醫生」，深沉內心戲大考演技。早前播出的預告片中，見她與人擦肩時露出令人不寒而慄的陰森笑容，而同劇的演員更是曾和她合拍流量神作《知否知否應是綠肥紅瘦》中的「大娘子」劉琳及「林小娘」高露，3位好戲之人再鬥戲，令劇迷期待。不過，有傳有關方面認為醫生這職業不宜「黑化」，故遲遲未獲審批，可能需時再「調整」角色，間接令她轉型之路受阻。

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