【涉無牌藏槍？】薛凱琪自爆買電弧打火機：買咗好開心！

歌手薛凱琪昨晚（28日）在社交網分享一段短片，片中見有人以電弧打火機點燃蠟燭，惟不見使用者的樣貌。薛凱琪留言：「是不是我見識少，我真係從來冇見過，買左（咗）佢我真係好開心。USB充電真係好環保！」短片發布5小時，觀看次數超過3萬，而自爆買電弧打火機兼自認「見識少」的薛凱琪，發文後引起大批網民熱議，留言指使用電弧打火機隨時違法，更勸她盡快刪除貼文：「電弧打火機在香港是隨時可以被控藏槍的。小心小心。」、「之前有人被拉入埋罪。」、「你今次真係見識少，犯法都唔知！」現翻看，薛凱琪已將貼文刪除。

電弧打火機是以USB充電的打火機，內部是充電池及簡單電路，開關通電後，裝置頂端兩個正負極黑點會產生電弧，就可將物件點燃。由於電弧打火機部分構造與電槍雷同，在香港被列為違禁物品。根據《火器及彈藥條例》，任何人如無牌管有槍械或彈藥，一經定罪，最高可處罰款10萬元及監禁14年；而無牌經營槍械或彈藥罪名，可處罰款10萬元及監禁10年。

有律師指出，器具是否屬於電槍，並不取決於其外形，而是其功能及殺傷力，若電弧打火機能量過大，亦有機會成為電槍。一般而言，若火器輸出的能量值超出法定的2焦耳，已受《火器及彈藥條例》監管。如被檢獲藏有懷疑是電槍的器具，警方會把器具送往化驗，再決定是否違反條例。