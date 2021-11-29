眾星留言哀悼　美國時裝設計師Virgil Abloh不敵癌病離世

美國著名時裝設計師Virgil Abloh昨日因癌症併發症於美國芝加哥離世，終年 41歲。震驚時裝界！

他任職藝術總監法國時裝品牌於官方社交網宣布Virgil死訊：「我們都對這個令人難過的的消息感到震驚，Virgil Abloh是一個天才及充滿遠見的設計師，還是一位擁有美麗靈魂與深遠智慧的代表。」而Virgil的社交網亦證實死訊，並透露他於2019年罹患「原發性心臟血管肉瘤」（Cardiac Angiosarcoma），他一直未向外界公開此事默默地私下抗癌。今個月初Virgil亦有出席於中東國家卡達舉行的展覽《Figures of Speech》開幕禮。

Virgil死訊傳出後，一眾名人紅星包括美國天王Kanye West、天后Beyonce、美國超模Hadid姊妹花和「碧咸嫂」Victoria等都有於社交網站留言哀悼。其中Kanye昨日更透過他舉辦的主日崇拜向亡友致敬。據知他們已認識接近20年，他們曾合作過。2010年，Virgil曾擔任Kanye時尚品牌Donda的創作總監。