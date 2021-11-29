破雙百萬紀錄！呂爵安孖邱鋒澤騷肌找數

MIRROR人氣王呂爵安（Edan）近日與「狼人殺男神」邱鋒澤跨地域合作，一口氣推出兩首合唱歌，《一表人才》及國語版《年青有為》，MV上架短短9日，已達成兩首歌曲觀看次數均破百萬嘅紀錄，更長佔影片熱門排行榜嘅第1、2位，同時令Edan至今已累積4首破百萬單曲及1首破千萬單曲嘅佳績，氣勢強勁！

而早前曾承諾MV破百萬將會派福利嘅邱鋒澤，呢日就「找數」晒出粗壯二頭肌靚相，又隔空叫Edan都快啲「找數」：「遵守承諾時間到了，現在換你了哦Edan。感謝爵屎和鋒蜜的力量。」而Edan亦非常識做，大晒半裸照勁騷腹肌，佢表示：「好吧現在就來兌換承諾了。Tricep（三頭肌）大家平常都有看到了，那既然要發，我就發張厲害點的吧。這絕對是我二十四年來最fit的時候哈哈，下次就到鋒澤囉。(聽鋒澤說，如果破2m，他會有更大的福利要給大家看呢！)」

另外，由相識、合唱到拍MV都一直未有機會相見嘅2人，日前終於有機會「合照」，事關邱鋒澤嘅粉絲，買下台灣商場外大電視嘅廣告時段，播放新歌MV，邱鋒澤都有特意前往打卡，並造就咗同Edan同框嘅珍貴畫面，Edan都笑言：「嘩是合照！」