解決水喉漏水　靠呢兩樣法寶

家中的水管和花灑經常都會出現漏水問題，今集《自己屋企自己救》就要解決兩個常見的漏水問題，分別是花灑漏水以及水管漏水。

花灑漏水的話，五金店職員就指可以使用水管膠布包裹，而水管漏水就可以使用一款黏力更高和更厚的牛皮膠紙。實試環節，將花灑頭拆出後，再用水管膠布打圈包裹螺絲位置，完成後將花灑頭扭回去，成功解決漏水問題。至於穿洞水管，貼上兩層牛皮膠紙再進行倒水測試，同樣成功解決問題。

裝修學院校長Simon指DIY來說完成後不漏水就叫成功，但要細節就決定耐用程度。他解釋：「使用士黏膠布（即水管膠布）正確方法是先移除所有舊有的水管膠布，正確方向是「喉牙」向上，順時針方向包裹水管膠布包裹，注意開始時不要疊口，包裹每一圈都要用力拉緊，包裹大約20圈就可以使用了。」而水管穿洞很少使用膠紙，因為水管會受壓，膠紙邊位可能滲漏，出現漏水或異味，他補充：「填補破爛建議使用鋼膠，鋼膠未乾涸時好似泥膠，乾涸後就好像石頭般硬，而且可以受壓及防水。」用法方面，只要將兩款顏色的膠混和成同一顏色，把握2至3分鐘塑造形狀，之後鋼膠就會開始發熱及硬化，1小時就是最佳固化效果，硬度像石頭般。」