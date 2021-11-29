西日風美食　打造特色醬汁

傳統美食以外，利用各地食材和烹調方法混搭的Fusion菜式，每每為食客帶來新意，近日坊間有標榜西日Fusion的餐廳開幕，除有高級的鐵板燒，還有氣氛悠閒的西日餐廳，兩間餐廳都注重食物和醬汁的配搭，讓食客嘗新。

創意鐵板燒

天氣漸凍，熱辣辣的食物最吸引，即點即製的鐵板燒正合時。銅鑼灣開設的高級西日Fusion鐵板燒料理店「御鐵」，選用來自日本及世界各地的食材，再加自家設計的創意醬汁作配，打造多款鐵板燒定食，如彈牙的越南大虎蝦配軟滑的蝦膏忌廉汁、嫩滑的南太平洋鱸魚配香橙汁及檸檬味分子泡泡、鮮香的櫻花蝦廣島蠔蘸和歌山刀根杮配西京麵豉汁，還有日本帆立貝配手打菠菜汁、南非活鮑魚配海苔忌廉汁等。美味的食材加醬汁後，再配精緻的擺盤，加強了味覺和視覺享受。

升級經典菜

每逢特別的日子，總希望有個驚喜，為自己製造開心的回憶。以銅鑼灣的西日餐廳Memoir，店名寓意指「記憶」或「回想」，店內以經典的西日菜式作主打，再配合特色醬汁和精細的烹調手法來改良。如燒慢煮美國豬仔骨，豬仔骨醃過夜後低溫烤焗，入口原汁原味。另一款16小時慢煮油封鴨髀，以攝氏68度慢煮，吃時配紅石榴和日式醃蘿蔔，微酸去膩。另外還有日本廣島蠔燴意大利飯、蒲燒鰻魚漢煲和燒焗澳洲茄子等菜式。除此之外，一些經典醬汁也會作微調，如燒烤醬會加士多啤梨、鰻魚汁加蜜糖，日式芥末汁加忌廉和香草調配，讓醬汁和食物的配搭更見合拍。客人在特別日子用餐，店方會為客人送上特別布置和驚喜，如有乾花花束、寶麗萊相片及賀卡等，加上吸睛的Mocktail，讓客人日後有個驚喜回憶。