丁子朗恨攞男飛躍　何廣沛平常心面對

藝人丁子朗與何廣沛今日（29日）出席活動。聖誕將至，兩人也表示當日要開工拍劇，何廣沛更要為新劇學習手語及駕駛電單車，他說：「同張寶兒、郭柏妍合作，今次好大挑戰，同一時間學兩樣新技能，好在本身有車牌同識踩單車，所以都學得唔錯，反而手語方面有啲壓力，因為我老師係聾啞人士，佢一面做我要一面去理解講乜，唔同胡鴻鈞係健聽人士教，即時解釋手勢用意。」他又大讚劇中飾演青梅竹馬的對手郭柏妍，雖為新人但好有潛質，希望能拍出情侶感覺。

丁子朗則要為新劇《法言人》開工，飾演律師的他與何依婷演一對，試過一日內拍攝拍拖、分手再復合，他說：「佢好好呀，主動同我傾偈，所以好快熟落，拍嗰陣冇咁尷尬，依家背緊啲專用名詞，咁啱拍《法證先鋒V》又係要背專用名詞，都有啲撈亂，而且劇組真係搵啲動物標本拍攝，我都有少少驚。」談到在《萬千星輝頒獎典禮2021》有份角逐「最受歡迎電視男角色」、「最佳男配角」、「最佳男主持」、「飛躍進步男藝員」、「最受歡迎電視電視拍檔」獎項，他感謝公司厚愛，笑言之前已提名過3屆，因何廣沛已獲「飛躍進步男藝員」，自己才有機會：「其他唔敢諗啦，當然想攞『飛躍進步男藝員』，屋企人都好支持我，出名單嗰陣自己都未知，但屋企人已經話投咗我一票。」

而何廣沛則獲提名「最佳男配角」、「最佳男主持」和「最受歡迎電視拍檔」獎項，他笑言於《男神廚房》是他首次擔任男主持，他說：「全靠嘟姐（鄭裕玲）做得好我先有機會提名，好開心節目有回響，攞唔攞獎就平常心面對，希望主持工作可以再接再厲。」