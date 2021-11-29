本日日本：新宿Little Twin Stars巨型聖誕樹閃耀佳節

望望月曆，還有不到一個月就是聖誕，日本各地的燈飾亦相繼亮起來，燃點起濃厚的節日氣氛。如果你是Little Twin Stars的粉絲，就不要錯過新宿Southern Terrace即日至12月25日舉辦的「Little Twin Stars × 新宿Southern Terrace Twinkle Color Christmas 2021」活動，其中一大亮點是高4米的粉藍、粉紅色kiki & lala聖誕樹，此樹採用了Little Twin Stars跟朋友Nemurin一起開聖誕派對為主題來裝飾，布滿鏡面波波，效果十分搶眼。而聖誕樹周邊的新宿Southern Terrace一帶也有以Healing × Fantasy為主題的燈飾，全長350米的林蔭道有多達12萬顆燈飾營造出閃耀的光芒。會場設有美食車Sanrio Cafe Wagon推出kiki & lala的限定菜單，必吃的包括kiki & lala聖誕可麗餅。現場同時放置了一座kiki&lala主題鋼琴，不時有樂手演奏聖誕歌曲，更添氣氛。此外亦有期間限定發售的kiki & lala手帳，讓你於新宿各地點收集他們的蓋印，周圍都可見到Little Twin Stars的蹤迹！

Little Twin Stars × 新宿Southern Terrace Twinkle Color Christmas 2021

日期：即日至12月25日

地址：新宿Southern Terrace（東京都涉谷區代代木2丁目2-1）