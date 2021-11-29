蔡穎恩升呢人妻唔識緊張　老公激罕淚崩

模特兒蔡穎恩（Evelyn）與攝影師譚運佳昨日（28日）在雙方父母和親友見證下註冊成為合法夫婦，結束8年愛情長跑。好友陳嘉寶（Anjaylia）見證儀式時表示好感動：「歡迎加入人妻俱樂部！」腹大便便的她捉住新娘仔的手摸自己的肚皮，祝福她不停生B。

婚禮於金鐘某酒店戶外花園舉行，雙方家長和親友約50人出席，穿上白色婚紗的Evelyn由爸爸陪同進場，一對新人互相宣讀誓詞及交換結婚戒指，全程甜絲絲，老公卻感動哽咽。

而在親友熱情的掌聲和歡呼聲下，新人三度深情親吻。Evelyn大讚老公好靚仔：「我好驚喜佢呢個Look，平時好少Gel起晒啲頭髮，今日真係好有型，我唔會再畀佢Gel起啲頭髮，咁靚仔，畀其他女仔見到點算呀？！」氹得老公笑逐顏開。

新郎透露籌備婚禮期間離港工作超過8個月，只可越洋籌備，Evelyn說：「大部份時間都由我張羅，佢負責落決定。好開心，我哋都係幸運嘅人，有好多專業嘅朋友、公司同事、同學和家人幫忙，仲有品牌贊助，好多謝大家咁愛錫我哋。」新郎和應：「籌備過程輕鬆，我哋追求簡單和自然。（生B計劃呢？）都係追求自然，我哋都好鍾意小朋友，一切順其自然。」被問到婚禮上哽咽，他說：「平時好少對住屋企講深情說話，感覺特別大。」Evelyn說：「反差有啲大，平時都係新娘喊，估唔到今日調番轉。」

而Anjaylia追問Evelyn成為譚太心情，新娘子說：「個個都嚟問我『緊唔緊張？』我完全冇緊張嘅感覺，因為太多嘢要處理，冇時間緊張。」對於老公感性哽咽，她說：「午餐時我哋對屋企人講咗一啲深情嘅說話，佢喊，連佢好熟嘅朋友都話估唔到。其實我好少見佢喊，就算睇好傷感或煽情嘅電影，佢都好少喊，見到佢呢一面，重新認識佢。」Anjaylia笑說：「最有趣係我結婚我自己冇喊但你喊，今日你結婚你冇喊但我喊。」

Evelyn透露婚後只休息一天：「大家都好錫我，希望我放一日假才開工，工作一直排到明年。今日個個都叫我年生貴子，唔知有冇時間生BB。」Anjaylia立即捉住她的手摸自己肚皮，笑說：「即刻過啲畀你！」Evelyn笑說：「可以，我可以帶你大女返屋企。」Anjaylia祝福她：「期待你除咗幕前工作，仲要攝時間不停生B啦！」叫她過兩招教新鮮人妻，Anjaylia說：「我識佢嗰陣已經好賢淑，會煮好多嘢食和持家有道。」Evelyn讚Anjaylia婚前只懂造一款最簡單的甜品，婚後竟變成大廚，經常為囡囡親手造麵包和曲奇，進步神速。