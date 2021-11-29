投訴馮盈盈！方力申為陳瀅避合照解畫

由無綫綜藝節目《男神廚房》延伸的《男神廚房開業喇！》，除了搵來其中3位冠軍級男神譚俊彥（Shaun）、方力申（小方）及張馳豪坐鎮之外，還有關禮傑、伍允龍以及靚女助手陳聖瑜、關楓馨、葉靖儀參與，將會分4日比試，於餐廳合共招待80位已訂座食客兼少量Walk in名額。

眾人今日（29日）齊集餐廳為節目造勢，睇落以私下有開餐廳的Shaun比較佔優，見他一到埗就急不及待走入廚房睇環境，果然非常專業！但受訪時他卻謙說怕到時煮唔切，更笑言應該會辛苦過落餐廳幫手：「分開兩次40人，又要諗點樣逐碟上，保溫係最重要。（未試過煮咁多人？）最多試過煮100人到會，疫情之下餐廳要幫手就咩都要做，好難請人，又試過去送貨，到依家先叫守得雲開。」又透露今次亦會煮三文魚菜式，會提供辣與不辣兩個選擇。

譚俊彥廚藝「超晒班」

小方聽到對方是高手後，未比試就好似先想投降，又大讚Shaun「超晒班」！講起對手的菜式有口味選擇時，他借意投訴緋聞女友馮盈盈：「上次喺節目，佢唔食得辣就批評我煮啲嘢辣，好明顯係佢嘅問題啦，題目係辣呀嘛！」Shaun幫口說：「女性嘅食客係比較難以捉摸嘅，但顧客同女友一樣永遠是對的。」小方笑說：「怪唔之得我仲未學到呢樣嘢啦！」

問到小方對新比試有信心？他坦言沒有，更搞笑話再參加節目是天意，而上次則是消孽帳：「好明顯未消除晒孽帳，就叫我再返嚟，冇理由逆天意。」並自嘲零廚藝，笑言奪冠後被質疑做假：「識煮同撞得好味係兩回事，只係可能啱啱好落中調味料好食，我有叫Book咗枱嗰啲食客唔好嚟㗎，嚟嘅話就後果自負！（到時煮啲咩？）煎帶子，不過今次預先知道煮咩，就可以做吓功課。」

解釋不合照原因

打趣問開業當日可會邀請另一緋聞女友陳瀅光顧？他抵死笑話沒有：「叫得佢嚟即係害咗佢，講到明係唔識煮，仲叫人嚟？」追問為何陳瀅上次落荒而逃？他直言不知道：「要問番佢。（陳瀅隔離期間有送花？）唔講呢啲嘢啦！」然後大爆陳瀅避合照後有聯絡他，講「唔好意思」兼解釋不合照原因：「佢話唔想再成日圍繞住緋聞，但我同佢講咁樣走咗去仲難捉摸，陳姑娘不嬲天不怕地不怕，做自己。（佢唔係怕先走？）咁先勁，走咗都唔怕我哋繼續講佢同寫佢，真係冇嘢！」