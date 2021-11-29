仿效AV天后三上悠亞　張敬軒心郁想賣體毛

歌手張敬軒（軒仔）昨晚（28日）孖唱作歌手林家謙，及爆肌獨立音樂人Tyson Yoshi於社交網開Live，傾偈兼大玩特效濾鏡，雖然已係深夜時段，但仍吸引過萬人持續觀看直播，人氣高企。佢哋於直播中提到Tyson Yoshi早前抽AV天后三上悠亞體毛一事，軒仔笑指自己都有意出售體毛：「不如我哋3個夾份出，一盒入面中間有塊透明膠，貼實有3條毛，大家估吓邊條打邊條。」Tyson即和應指可作慈善義賣，林家謙更表示可組成「毛孩協會」幫助「毛孩（寵物）」，相當搞笑。

期間眾人談諭工作上面對嘅壓力時，軒仔坦言近日經常被問到與4位MIRROR成員呂爵安、姜濤、陳卓賢（Ian）、Anson Lo（盧瀚霆）爭「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」一事，因怕答得唔夠得體而隱藏內心部分諗法：「無論係入咗幾多強，我入咗行咁多年，成日都覺得喺樂迷嘅角度，又唔係揀老公，又唔係揀自己身邊嘅伴侶，Why Not Both？」

面對行內轉變有壓力

佢續指自己有唔少歌迷同時都係「鏡粉」，認為有更多選擇係好事，但面對行內嘅轉變亦難免有壓力：「可以話係多咗選擇，但係其實觀眾都多咗平台睇你，了解你，甚至因為有好多嘅真人騷、選秀活動，係會更加立體咁見到一個歌手揸咪唱歌以外係點。我覺得係好大壓力嘅，因為喺呢個環境你要適應、要改變。」