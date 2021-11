【抗癌勇士】36歲年輕媽媽驚患鼻咽癌 勸籲要定期做早期篩查

【特約報道】據世界衞生組織2018年的數據顯示,香港鼻咽癌發病率是全球平均的5至6倍(每年約有600至800宗病例),而這種癌症在香港、廣東和廣西的發病率特別高,因此鼻咽癌又被稱為「廣東癌」。不少人以為鼻咽癌只有吸煙人士、男性或有家族遺傳的人才會「中招」,事實上不論男女,任何年紀即使飲食健康、勤做運動也同樣有機會患上此病。瑜伽老師Gigi正正就是打破以上種種謬誤的例子,她期望透過分享其抗癌經歷,鼓勵大眾要自覺認識鼻咽癌,並要定期進行早期鼻咽癌篩查。

年輕媽媽勤做運動 癌魔突襲大感驚訝

現年40歲的瑜伽老師Gigi有定期運動的習慣,不煙不酒和作息定時,她坦言四年前被告知確診患上鼻咽癌時,這噩耗令她措手不及:「那時候只是偶爾鼻涕帶點血絲而已,一般都會以為是天氣乾燥,我又怎會想到是這麼嚴重的呢?」直至一次身體檢查後,Gigi被告知她的血紅素與紅血球比例不正常,頸側更出現了一粒隆起物(淋巴結腫大),原來那時候癌細胞已擴散到頸部的淋巴結及鼻竇;經鼻內窺鏡檢查和抽取組織化驗後,她確診患上了鼻咽癌第三期(中晚期)。

病母自責無力照顧家庭 曾一度有抑鬱情緒嚇哭孩子

當年只有36歲的Gigi與丈夫成家後育有一對年幼的子女,當瑜伽事業也漸入佳境時,病魔卻無息突襲,令她的情緒頓時崩潰,憶述時更一度哽咽:「聽到確診的消息後,我完全沒辦法接受,認為對不起老爺奶奶,後悔為何不早點找醫生,更自覺很快就會離開這個世界,將不能照顧丈夫和和孩子,內心感到非常自責,終日躲在房間以淚洗臉,不停埋怨為何上天要奪走我美滿的家庭和人生。有段時間我意志很消沉,心想反正也到了中晚期,醫不醫也一樣,現在回想起來真覺得自己很傻啊!我還很記得有一次,當小朋友進來房間想抱抱媽媽,給我一點鼓勵時,我卻控制不住對他們發了很大的脾氣,嚇到他們立即大哭起來,當刻我才意識到不能再那麼自私。連小朋友都叫我『加油』,我為何還要跟自己鬥氣呢?」

痛苦的抗癌經歷:化療加電療令口腔長滿痱滋 喝小碗稀粥需一小時

其後,醫生為Gigi安排了6次化療及33次電療,而治療副作用所帶來的身心創傷仍歷歷在目:「我先進行化療,很快便失去了味覺,鼻腔內更有一股臭味揮之不去。到了後期,出現嚴重的口腔潰瘍,口內長滿痱滋且發紅灼痛,吞嚥時也如刀割,簡單如吃碗稀粥,都要用上一小時來完成。別人進餐是享受,我卻是煎熬,明知道痛但不能不吃,真的非常磨人。此外,治療期間我掉了很多頭髮,完全不敢照鏡,自信盡失,有很多次想過就此放棄。最後是老公、小朋友和瑜伽班的學員不斷鼓勵我,我才能堅持下去。」

鼻咽癌部分徵狀與傷風感冒相似 沒有家族病史也需時刻留意

雖然鼻咽癌不屬於遺傳病,但有著較強烈的家族傾向——若家中有人曾患上鼻咽癌,其直系親屬同樣罹患的風險會比一般人高。然而,鼻咽癌的高危因素還有很多,即使沒有家族病史,同樣不能掉以輕心(詳見下圖)。

市民應從「被動」轉為「主動」 自覺進行早期鼻咽癌篩查

Gigi提醒讀者:「很多人以為鼻咽癌跟自己無關,等到病情變嚴重了才懂得找醫生。我不想大家再經歷我所經歷的,所以從現在起,大家要開始認識鼻咽癌,更要主動把早期鼻咽癌篩查加入每年的體檢項目中,沒有事也能求個安心,即使不幸確診也不用過分擔心,因為現在科學昌明,我中晚期都能醫得好,不過當然最好就是及早發現啦! 」

現時市面上已有無創的早期鼻咽癌篩查,只需簡單抽血(毋須空腹),利用次世代DNA測序技術,就能有效找出鼻咽癌的患者,檢測的準確度(靈敏度)高達97%,假陽性只有0.7%(參考資料4,5)。即使患者未見有明顯病徵,透過這種技術也能使鼻咽癌無所遁形,令確診期數大幅推前。早期鼻咽癌的治愈率高達9成,及早發現並接受治療,能大大提高治療的效果。

早期鼻咽癌篩查由本地頂尖大學研發,經過約2萬人的大型臨床研究實證。

