許廷鏗認做《造星》導師偏心：真係好難公平！

歌手許廷鏗（Alfred）今日（29日）出席活動，受訪時笑謂最近話題全是圍繞住ViuTV真人騷選秀節目《全民造星IV》，身為導師之一的他預告今晚節目內容是最精彩，因為來到由60強Foul至40強的關鍵時刻：「Foul人嗰陣內心都好掙扎，真係好難公平、公正同公開，始終都係會有少少偏心。」對於有網民指節目是《全民造假》，Alfred笑言：「邊有咁多造假？但有好多參賽者開始感受到啲輿論壓力，聽到唔同批判嘅聲音，最後歸功於節目，多人留意先有多啲嘅聲音。」

另一導師梁祖堯亦曾Post千字文表示受被質疑裁決的壓力，Alfred坦言都有，現換轉成觀眾再收睇節目，的而且確有「睇漏眼」情況：「當下只係睇住個細Mon、唔喺表演現場又睇唔到佢哋背後嘅花絮故事，阿妹真心覺得走漏眼，覺得佢幾靚。（Foul錯邊個？）我哋冇Foul人權利，只係冇撈番，阿妹係其中一個，同埋有個叫Yanis，節目冇剪過出嚟，其實我係有向大家提議過復唔復活入60強，但位就真係得咁多，呢兩個都係網民力推。」他又點名大讚剛被Foul走的Emiko是「潛力股」，自責指作為導師都未能發揮責任幫對方，最後只能眼白白見她離開節目，之後或會再搵方法延續其星途。

Alfred笑說為節目豁出去，曾連踩29個鐘開工：「正常嚟講我係唔得，我要瞓係冇嘢阻止到，嗰日係用番我整牙、讀牙科嘅力去應付，哈哈！」並搞笑話可能觀眾晚晚都見到自己，形象變得親民成「全民導師」，甚至有Fans利用倒後鏡跟他自拍！

另外，講到胡鴻鈞近日開處男騷大晒肌肉，Alfred指沒有入場亦冇睇到相：「最近睇女仔真係睇到好密！（咁要睇吓啲男仔。）真係冇睇到啲相。（你又操到咁啦！）呢幾年我要修身齊家治國平天下，盡力修身啦！哈哈！」