叱咤得獎名單流出？傳張敬軒大熱奪男歌手金獎

樂壇頒獎禮將至，明年元旦日舉行的「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎禮」，大部分獎項以統計播放率，每到年尾網上總會流傳一份稱號是該電台女員工流行的得獎名單。

今年疑似得獎名單又出爐，張敬軒以大熱姿態奪得男歌手金獎，軒仔也是「至尊唱片大獎」的熱門得主，今年派了5首歌到電台，2首攞過冠軍位置，2首拎亞軍，而新歌《On My Way》亦已經上榜3星期，成績甚佳。

女歌手金獎則指是鄭欣宜，人氣男團MIRROR最唱得的成員阿Jer（柳應廷）奪得男歌手銅獎，係咪真實尚有保留！反而今年泳兒的走勢不錯，確實有機會打入女歌手三甲，能否坐銅望銀就有待揭曉。

至於組合三甲，名單指C AllStar力撼MIRROR奪金，成數係有嘅！生力軍方面人氣王呂爵安（Edan）都算坐定笠六奪金，銀及銅得主為MC張天賦、曾比特，女生力軍三甲就由張蔓姿、炎明熹及Kerryta瓜分，尚算合理。

而《叱咤》十大歌曲，有指MIRROR的《BOSS》，隊員Anson Lo及柳應廷的Solo歌《Magahit》、《狂人日記》都佔一席位，對這結果網民似有保留。