大仔8歲生日變成熟　諸葛紫岐感安慰：品德培養最重要

名媛諸葛紫岐（Marie）的長子薛華韜（Arthur）昨日（28日）8歲生日，往年Marie都會為兒子舉行生日派對，但今年Arthur「下令」不搞生日會，要跟家人去主題樂園歡度生日！Marie網晒和丈夫薛嘉麟及一對兒子在主題樂園玩機動遊戲的合照，8歲的Arthur比以前更有「少年感」，長得高大，相中更見他常常伴着弟弟，兄弟情深！

Marie今日接受東網訪問，說Arthur的生日，不單有感時光飛逝，更對兒子的成熟懂事，感到十分安慰。她說：「每年我都會問Arthur生日會想點搞，因為提早籌備，今年佢好認真同我講：『媽咪，我大個仔喇，你唔使幫我搞生日會，亦都唔需要送禮物，我想一家人去主題公園，開開心心一齊玩，就好足夠。』我聽到佢咁講，真係覺得非常不可思議！」她笑說Arthur期間有趁機撒嬌，指她很少陪他去主題公園，她說：「我向來賞罰分明，如果係慶祝日子，又或佢做得好，我會獎勵帶佢去，我唔想小朋友覺得所有嘢都係唾手可得，唔可以凡事咁物質，心靈素質同品德嘅培養，先至係最重要。」

笑言不用搞生日派對可以節省金錢的Marie，說沒有生日派對下，反而這個生日過得更難忘，尤其是看到Arthur猶如小紳士，她說：「一家四口，簡簡單單，唔需要特別節目，一齊去玩去笑，享受心連心嘅互動，一世都會記得呢個美好嘅時光，比起搞生日派對更有意義。去樂園玩時，Arthur都有啲機動遊戲唔敢玩，佢會話：『我唔係驚咗，係怕玩完唔舒服。』因為弟弟唔夠高，有啲遊戲玩唔到，Arthur會好主動話：『不如我陪弟弟玩啲佢可以玩嘅遊戲！』Arthur呢個生日，我深切感受到佢嘅懂事同細心，同埋一顆顧己及人嘅心，懂得照顧自己同埋身邊人。見到佢真係長大，我不得不認老喇！哈哈！」