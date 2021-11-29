近日天氣乾燥，除咗皮膚要滋潤之外，眼睛同樣都要滋潤一下，呢個時候最適合欣賞嘅AV作品，就一定係潮吹系列喇！當中班女優嘅潮吹功夫一流，噴出源源不絕嘅泉水，極具官能刺激之外，仲令觀眾都感到身心滋潤呀！

3公升潮吹

喺S1出品嘅《直球美少女愛慾覺醒》中，香水純呢位擁有神腰同神尻嘅天然美少女，今次要接受重大挑戰，廠方特別搵來多位雄風強勁兼且性技超卓嘅男優招呼佢，務求令體質敏感嘅純妹高潮迭起！阿妹畀男優用指技同震棒等刺激一陣就尖叫連連，同時引發連番潮吹，據廠方統計顯示純妹全片總共高潮咗121次、身體痙攣4,600次，噴出嘅泉水仲有成3公升咁多，相當厲害呀！

以一敵三

喺SOD推出嘅《初次之巨根大絕頂3 SEX》入面，被稱為「百年一度之SODstar」嘅MINAMO，青春可愛又好波，仲嬌滴滴咁，真係好得人鍾意，可惜唔係人人都識得憐香惜玉，特別係SOD呢間AV廠呀！片中同MINAMO激戰嘅男優個個都體格強健，而且擁有巨型兵器，令阿妹飽受強烈刺激，好快就因為快感達到頂峰而爆發潮吹。最後一場床戰，阿妹仲要被3位猛男圍攻，搞到潮吹不斷，真係要飲多啲水補充一下！

故意拖延

DAHLIA推出嘅《委託2天後的究極SEX》，講述友田彩也香飾演一個高竇嘅AV女優，於是廠方就專登玩嘢，喺安排拍攝方面，唔會同男優有交歡場面，只會用道具嚟刺激，目的就係令彩也香長時間都得唔到男優嘅慰藉，令佢嘅慾望大爆發，搞到佢要百般請求男優「賜棒」。呢個時候彩也香就好似一個餓咗幾日突然間有飯食咁，喺男優嘅猛攻之下顯得無比享受，仲興奮到瘋狂潮吹！

簡評

雖然好多潮吹場面係造假，但係相信大部分都係真，而且女優七情上面，潮吹表演令人賞心悅目！而今日為大家介紹咗3部作品，本仙最鍾意香水純主演嘅《直球美少女愛慾覺醒》，原因係純妹青春嫩口，相當得人鍾意，喺演出當中嘅高潮反應夠逼真，被男優瘋狂進攻之下大叫大嚷之餘，仲多次爆發潮吹，場面真係好刺激呀！