Evelyn Claire　導而優則脫

唔少人氣脫星成名後便兼做埋導演，名副其實係演而優則導，不過有位脫星卻反其道而行，導而優則脫，佢就係憑住美貌同實力而成功上位嘅Evelyn Claire。

鍾情藝術

導而優則脫嘅意思，就係憑住做導演贏得人氣後，先至走去演出脫戲，好似Evelyn Claire就係最佳人辦，至於佢點解會有咁嘅決定呢？一直對故事創作同戲劇有濃厚興趣嘅佢，喺大學修讀藝術課程，成績相當好之餘，亦參加過唔少短片拍攝比賽，更獲得唔少獎項，佢表示最愛係執導舞台劇，認為最能發揮自己所長。

正當大家以為佢大學畢業後會投身演藝界做導演時，竟然走去做咗成人網絡女主播，更憑住迷人樣貌一炮而紅。Evelyn Claire坦言當時有呢個決定，原因不外乎一個錢字，而佢嘅目標係想自資拍電影，卻估唔到一心諗住搵快錢，居然喺成人直播界爆红，更被獲邀參加2017年喺拉斯維加斯舉辦嘅AVN成人娛樂博覽會，成為佢踏入四仔界嘅契機。

裸體挑戰

話說喺博覽會期間，佢被著名四仔片廠Vixen嘅製片人Greg Lansky睇中，問佢有冇興趣演出四仔，當時佢二話不說就答應，因為佢覺得裸體演出係一項重大挑戰，而且可能畀到佢更多藝術創作靈感。2017年3月佢就為Vixen演出處女作，由Greg Lansky執導嘅《Preferential Treatment》。據Greg表示，當時想將Evelyn Claire打造成具女人味又床技出色嘅脫星，結果作品獲得極佳銷量。

跟住兩人再合作演出嘅《Young Fantasies #2》，更成為Evelyn Claire事業嘅轉捩點，憑住呢套作品喺2018年AVN頒獎禮贏得「最佳四仔作品」殊榮，令人氣飆升之餘，更參與主流電影嘅演出。問到做導演同脫星最大嘅分別，Evelyn Claire就話兩者都畀到佢滿足感，當聽到大家嘅讚美時，嗰種開心係非筆墨所能形容。

Profile

出生地：美國華盛頓

身高：170cm

三圍：32B-26-36

雖然Evelyn Claire冇激凸上圍，但係渾圓嘅美股卻魅力非凡，所以佢經常喺社交網分享背影照做「影後」，大晒白滑玉背同優質股，令股迷大飽眼福！