12月播處女史劇︱惠利獲張基龍送餐車：老人家！

韓國女團Girl's Day的惠利和張基龍主演的《我的室友九尾狐》反應甚佳，他們更被指為十大韓劇CP之一。劇中卿卿我我，現實中的惠利和張基龍老友鬼鬼！最近忙拍新劇《花開時想月》的惠利，收到現服兵役的張基龍安排的應援餐車，而她網晒和餐車的合照，並大擺心心手勢，她以「老人家」形容張基龍，留言：「謝謝你老人家送來的咖啡，這麼忙碌都如此照顧，太感動了。」

韓國浪漫古裝《花開時想月》將登陸「黃Viu煲劇平台」於12月20日首播，內容講述朝鮮禁酒令時期，四個年輕人的友情、愛情以及成長故事。身為女主角的惠利，今次是她首度主演古裝史劇。

至於另一對受注目的螢幕CP楊冪和陳偉霆，合演的劇集《斛珠夫人》現時也正於「黃Viu煲劇平台」熱播中，此劇乃二人自《古劍奇譚》後相隔7年再度合作，內容講述大徵王朝徵稅沉重，逼得漁民絞殺親子，漁村少女海市（楊冪飾）全村被屠，因此求助於王朝第一權臣方諸（陳偉霆飾），並從此女扮男裝，成為方諸徒弟，及後更奉命成為年輕皇帝褚仲旭（徐開騁飾）的護衞，三人繼而發展出複雜的權利鬥爭、以及守護國家的故事。《斛》是楊冪相隔3年多，再回歸古裝劇的力作，粉絲相當捧場，內地口碑、收視相當不俗，而陳偉霆更是為此劇搏到盡，當中不乏多場打戲場面，他更半裸晒肌示人，吸晴非常。