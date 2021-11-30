東方日報C1：張敬軒左右逢源　踩MIRROR地盤過戲癮

歌王張敬軒百足咁多爪，近日籌備演唱會之外，還頻頻亮相不同電視台，去完無綫做綜藝，又踩入人氣男團MIRROR地盤ViuTV拍劇，可謂左右逢源，恨演戲的他等足13年終於圓夢，於劇集做一日串星，即使「降呢」做配角也在所不惜！

張敬軒多年來憑歌藝儲落大批粉絲，近期還不時化身網紅拍片公諸同好，由於表情豐富又搞笑，被網友讚他擁有「世界級演技」，曾多次明言對舞台劇及拍劇均有興趣的他，除了參與過幾部電影及客串性質亮相電視劇，自2008年無綫劇集《盛裝舞步愛作戰》後，幾乎絕迹影劇界。

不過早前他出席活動，談起拍電視劇的話題時卻透露端倪，直言一切正在商議中。原來忙於準備下月15場跨年演唱會的他，已秘密與ViuTV達成合作協議，客串演出劇集《940920》，該劇是去年由劉俊謙及吳海昕主演的劇集《二月廿九》的續集，當時劇集播出已成為熱話，所以軒仔對該劇班底非常有信心，加上看過劇本後被角色吸引，雖然僅佔1日戲份，但認為甚有發揮，故二話不說即答允演出，踩入MIRROR地盤客串劇集。由於軒仔一直與無綫關係友好，所以無懼TVB呷醋，而他曾於音樂選秀節目《聲夢傳奇》臨危受命，頂替北上工作的李克勤擔任「奶爸」，又為綜藝節目《男神廚房》響頭炮晒廚藝，前晚亦以壓軸身份亮相慈善大騷《星光熠熠耀保良》，可謂蹤影處處，可見軒仔於無綫和ViuTV同樣吃得開！

爭取時間陪病重愛犬

今年乃軒仔入行20周年，再加上對年底接連的樂壇頒獎禮獎項志在必得，為求於周年紀念畫上完美句號，近日他忙於亮相不同平台，以增加曝光率。前晚他孖住唱作歌手林家謙及爆肌獨立音樂人Tyson Yoshi於社交網開live，吸引逾萬人觀看，期間談及面對壓力的問題，軒仔坦言近日經常被追問與MIRROR其中4位成員爭「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」一事，並說：「又唔係揀老公，又唔係揀自己身邊嘅伴侶，Why not both ？」更大方透露自己有不少歌迷同時也是「鏡粉」，認為有更多選擇是好事。

而軒仔現身《保良》時表示患病的哥基愛犬「妹妹」情況不樂觀，日前更到寵物醫院抽肺積水：「醫生話佢係向緊嗰個方向（死亡），所以之前出席活動個心好煎熬，醫生話會用盡一切方法，等佢紓緩啲，我會好珍惜呢段時間，停一停休息陪佢，都諗過之後應該唔會再養動物。」

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