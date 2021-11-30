奇聞｜26歲謝嘉怡第一次親自化妝　唇膏都可以塗出界

現年26歲、上屆港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）經常大晒素顏樣，以為佢對自己個樣好有信心？非也，其實原來係因為佢唔識化妝！雖然佢係靚女，素顏一樣好睇，但今時今日做女仔點可以唔識得化妝，佢都可以話係奇聞！原來佢一路以來出席活動，都係由化妝師為佢操刀，而最近佢就上載短片，要接受15分鐘內為自己化好妝嘅挑戰，作為新手嘅佢，全程表現緊張又雞手鴨腳，緊張起上嚟，唔知講英文好定廣東話好，瀕臨「崩潰」邊緣！不過純真又率性反應，就令網友大讚可愛。

影片一開始Lisa以為會有化妝師幫手，點知佢畀人帶到一間化妝間自己化妝，連粉底液都搞唔清楚嘅佢，勁重手，足足用了三倍的粉底液量、兩倍嘅遮瑕，塗上面時又冇次序，完全亂嚟。到畫眼線時，兩隻眼都合埋，搞到旁邊幫手拍攝嘅工作人員都笑晒，期間Lisa多次向旁人求救，不過大家都冇理佢，搞到佢都覺得好冇癮大叫Not fun！到最後塗唇膏時，咁簡單嘅動作，都可以塗出界，雖然最後都順利完成，不過完全唔覺得佢有化過妝，睇嚟佢要為多多練習先得！而佢都幫自己打分，10滿分得4分，自評唔合格，不過網友就安慰佢話Lisa無論妝前妝後都一樣靚！

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