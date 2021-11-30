麻雀鬥室三缺一︱陳敏之6連勝封雀后　Bob打底褲笠頭

藝人薛家燕、林盛斌（Bob）、戴祖儀、吳若希及鄭衍峰主持的無綫節目《麻雀鬥室三缺一》昨晚首播，請來黎諾懿、湯洛雯（靚湯）、陳敏之及高海寧（高Ling）任嘉賓挑戰麻雀技術，眾人事前均牙尖嘴利，經過排牌考驗，高Ling獲最高分可率先揀拍檔及坐位，隨後家燕便向各人派發藏有底褲的錦囊以備不時之需，貪玩的諾懿即拿起底揈來揈去。

首部份進行「移魂大法」比拼，把16隻順牌及逆牌混入麻雀，當嘉賓摸中時，四人均要順時針或逆時針移位，只需那一家率先食糊便勝出該局，絕對考記憶力，吳若希與拍檔諾懿打從一開始便嚷着要做十三么，但最終卻被敏之截糊食五番；第2盤由靚湯及Bob一方擲骰，不過最終流局收場。

之後進入第二部份遊戲「絕世好牌」，於144隻筒子混合一齊打，一至九筒共有16隻，如果超過一家同時碰或者槓，下一家就可以優先，嘉賓隨時可以食天糊或者地糊，絕對靠運氣。全身紅色打扮的敏之拍住祖儀連贏三局，靚湯及高Ling即攞底褲出來欲邪一邪敏之，Bob更索性打底褲戴上頭，沒料敏之旺開有條路，之後又碰又自摸，結果創出6連勝局面，即使後來諾懿及高Ling終於食得出，但仍無阻敏之封「雀后」命運，幾個回合分數以4,800分領先，及後她更於獎勵遊戲獲得10罐鮑魚，而最低分的諾懿，被Bob揶揄是最有機會下集被淘汰的人。