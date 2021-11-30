返完朝早7點再凌晨4點收工　江嘉敏頂唔順要吸氧

藝人江嘉敏為無綫新劇《四十二章經》豁出去，獻出多個處女「初體驗」，除咗狠心剪咗個金毛男仔頭「變性」之外，又初嘗做打女滋味，挑戰吊威吔！近日佢仲喺社交平台出Post自爆第一次被人用擔架床抬出廠、第一次覺得氧氣係咁珍貴嘅「經驗」！

喺個Post度嘉敏話可能早前返咗2個星期嘅31︰00（朝早7點），然後再返多2個星期28︰00（凌晨4點）放工嘅通告，加上天氣又凍，所以身體終於捱唔住︰「死頂到返公司要辛苦導演同助導做咗半日苦力，幫我拎袋又要抬住我落去求救，再有同事陪埋我吸氧氣。」不過，大家唔使太擔心嘉敏，佢大派定心丸話︰「我好番喇！有日日Check住啲血壓，多謝大家嘅關心同慰問，覺得好窩心！我會好好咁照顧住自己㗎喇！」

之後佢又再多謝一班武指同威也嘅師傅，見佢Upload咗上威吔裝備嘅相，有成4個師傅圍住佢，足足有4條安全帶，面露痛苦表情嘅嘉敏話︰「4個師傅一齊幫我着都要着成15分鐘，吊上去嗰刻其實壓力好大，好驚自己做唔好，但好彩身邊有一班好同事會不斷畀勇氣、不斷鼓勵我，又有信得過嘅師傅、力大無窮嘅Camman，我哋先拍到咁完美咁勁嘅Shot！」而呢個付出帶嚟嘅代價相當之大，嘉敏晒多張「家暴」瘀傷相，唔同大細傷勢遍布手腳，不過都冇令佢嚇怕，竟然話吊上癮︰「雖然係辛苦嘅，但我好鍾意，鍾意到想買一條私家威吔網，搞到啲師傅反晒白眼咁話『如果係想做武打巨星就買啦！』我想㗎！」睇嚟之後佢真係想向打女呢條路發展！