葛咸獎　《魷魚遊戲》大熱勇奪最佳劇集

《第31屆葛咸電影頒獎禮》香港時間今晨於美國紐約舉行，近期全球熱爆的Netflix韓劇《魷魚遊戲》獲兩項提名，其中男主角李政宰獲得「新劇集傑出表現獎」提名。他與導演黃東赫和女拍檔鄭浩妍都有出席。

最終「456」未能憑劇集獲獎，最終「新劇集傑出表現獎」被《The Good Lord Bird》的美國著名男星伊凡鶴基（Ethan Hawke）和《The Underground Railroad 》的南非女星Thuso Mbedu共同奪得。不過《魷魚遊戲》就大熱奪得「突破劇集（長篇）獎」，今次是《魷》自開播以來於美國奪得的首個獎項。此外，日本導演濱口龍介就憑新作《Drive My Car》勇奪「最佳國際電影獎」。

而美國女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）就獲頒「致敬獎」，另一女星瑪姬佳蘭賀（Maggie Gyllenhaal）就憑編導的Netflix新作《The Lost Daughter》獲「最佳劇本獎」和「突破導演獎」 兩獎。而片中的金像影后Olivia Colman就與另一電影《The Killing of Kenneth Chamberlain》的美國男星Frankie Faison共同分享「傑出表現主角獎」。此外，影片亦同時獲「最佳電影獎」該片合共奪4獎成為全晚的大贏家！