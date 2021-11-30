Virgil Abloh隕落　一起回顧天才經典設計

身兼潮牌Off-White創辦人及Louis Vuitton男裝創意總監的Virgil Abloh於11月28日逝世，享年41嵗。據消息稱，他自2019年起就一直與癌症搏鬥，低調處理並未公開病情。消息一出，各界都爲這個時尚巨星的隕落感到惋惜。Virgil Abloh自2013年創立Off-White後，就一直引領時裝界潮流，罕有的將奢侈品時尚與街頭文化結合在一起。其設計帶有建築學風格和別具一格的街頭活力，受到眾多名人和藝人喜愛，例如聯名解構鞋、帶有箭頭或斜紋Logo的服飾，件件都是爆款，接下來就讓我們一起來回顧天才的設計。

經典聯乘令人難忘

鞋迷們一定很熟悉品牌聯乘Nike的「The Ten」系列鞋款，有着突破傳統的解構元素和標誌性的Zip-Tie，改變了人們對於鞋款的想像。「The Ten」至今已經推出了40多款鞋，每一款都是話題之作。大部分鞋款一經面世就已經被熱炒，有些鞋款甚至被炒到天價。早前Virgil Abloh公開收錄了這個聯乘系列作品細節，以及創作內容的網站public-domain.com，對品牌粉絲來説是一個非常珍貴的資源，有興趣研究的可以前往探索一下。

從全新秋冬系列緬懷巨人

除了極具特色的運動解構鞋系列，Virgil Abloh於今年7月亦帶來一場「Laboratory of Fun」2021秋冬時裝騷。雖然是次大騷選址在簡約結構空間而非巴黎著名地標，但搭配了線條、方塊音響裝飾以及主理人Virgil Abloh親自參與噴漆塗鴉的觀眾席，卻將品牌的濃厚街頭DNA全面呈現。

加上一開場就有身穿超短藍色絲絨裙及同色及膝長靴的Bella Hadid為Fashion Show揭開序幕，強大氣場一下子就搶盡全場視線。整場焦點還有身穿皮革迷你裙套裝的Amber Valletta、穿上鮮艷橙色絲絨高開衩連身裙的Joan Smalls等，將強調Abloh風格與建築美學的服飾系列，淋漓盡致的演繹在大家眼前。