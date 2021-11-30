桃色風波帶挈驚人收視　譚詠麟增高變腿精？

上周三（24日）突然被捲入桃色風波的「樂壇校長」譚詠麟（阿倫），立刻透過經理人公司及唱片公司發聲明怒斥造謠者，揚言不排除訴諸法律討回公道。由於近年如有藝人屬實犯事或有任何失德的行為，會立刻「被消失」，當中如逃稅的鄭爽等人的作品更要被下架，故上周五（26日）阿倫如常「現身」內地錄製節目《時光音樂會》，全程一刀不剪，未有被刪鏡頭，大批網民認為此舉可證阿倫未受風波影響。

萬眾期待，由於阿倫會否「被消失」成為焦點，帶挈這集《時》的收視及討論量隨即上升。播出當日，《時》在內地熱搜榜中，佔了57個熱搜題目，網上播放量更是驚人，由於《時》的指定播放影音平台，要在翌日（27日）才開會，讓「非會員」也可收看，當天的播放量已衝破6千萬！而昨天《時》在社交平台上載一眾嘉賓拍攝時的相片，見阿倫也有出現，間接向觀眾大派定心丸，阿倫會繼續現身獻唱。

風波至今，阿倫還未正式公開現身，同時有不少網民聲稱成功野生捕獲他，紛紛在網上晒「戰利品」，但其實全部都是風波前分別在深圳或上海拍得。不過其中一張阿倫跟女粉絲在深圳的合照，卻成為網民熱話！該相背景是百貨公司，手持奶茶的阿倫和長髮女粉絲合照，但最有趣的是，相中的他突然「增高」，猶如六呎高大漢，同時他更成為「樂壇腿精」，雙腿突然變長，令網民嘖嘖稱奇：「他有這麼高嗎？」、「校長原來是那麼高大！」、「究竟是校長太高？還是我太矮？」、「拍攝技巧真絕！校長的腿也長了！」