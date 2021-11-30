「新黑武士」阿當哉華曾是海軍陸戰隊成員！

美國有好多明星未入行前都做過「兵」，其中憑《星球大戰》（Star Wars）系列中「新黑武士」走紅的美國男星阿當哉華（Adam Driver），入行前原來是海軍陸戰隊成員，更因而操得一副健碩身材，成為荷里活新一代男神！

據知阿當因為2001年9.11恐襲事件而令他決心入伍加入海軍陸戰隊，當時他年僅18歲。他更在訪問中表示入伍是一件他人生中最引以為傲的事情。受訓之後，阿當獲委派入多個不同分部擔任迫擊炮手。他服役兩年零八個月後，因玩爬山單車意外而受傷導致胸骨骨折而被逼退役。受傷後雖然他嘗試回到軍中，但因為要背住90磅重的背包跑步而導致傷勢嚴重再度入院。他因此而結束軍中生涯！

除了阿當哉華之外，好多紅星如奧斯卡金像影帝真赫曼（Gene Hackman）都曾加入海軍陸戰隊。此外，已故樂壇巨星貓王（Elvis Presley）、影星摩根費曼（Morgan Freeman）、湯沙力（Tom Selleck）、奇連伊士活（Clint Eastwood）以及曾與李小龍在銀幕上較量的動作男星羅禮士（Chuck Norris）等都有入伍。其中美國導演奧利華史東（Oliver Stone）於67年更加入美軍並打過越戰，更試過兩次受傷。退役後他更將自己在越戰的經歷拍成兩部曾在奧斯卡獲獎的戰爭片《殺戮戰場》（Platoon）及《生於七月四日》（Born on Fourth of July）。