韓女星最高！宋慧喬全智賢被爆每集袋133萬

兩大韓劇天后宋慧喬與全智賢分別主演的新劇《現正分手中》及《智異山》正在熱播，雖然《現》劇被觀眾踩爆劇情老土，但收視依然維持在7%左右，成績不俗，而《智》劇則被批CG太假及似登山服廣告多過似電視劇，但一樣有捧場客，新一集收視更錄得8.1%，而今日有韓媒指兩人的每集劇酬達到2億韓圜（約133萬港元），是現時有公開劇酬的女星中叫價最高。

於2016年憑神劇《太陽的後裔》爆紅的宋慧喬，2018年與朴寶劍合拍劇集《男朋友》時的每集劇酬已超過1億韓圜（約67萬港元）。至於全智賢在2013年拍神劇《來自星星的你》時的每集劇酬為1億韓圜（約67萬港元），她於2016年與男星李敏鎬合演韓劇《藍海傳說》，當時她的劇酬已升至超過1億韓圜（約67萬港元）。

至於女星李英愛於4年前拍《師任堂，光之日記》時每集劇酬已超過逾1億韓圜（約67萬港元），故估計她拍新劇《具景伊》時的每集酬勞亦接近2億韓圜（約133萬港元），雖然劇集收視麻麻，但在海外仍有不少劇迷支持，長期登上影音平台的排行榜。韓媒指不少男星每集劇酬都達1億韓圜（約67萬港元），但劇酬超過1億韓圜（約67萬港元）的女星並不多，除了全智賢、宋慧喬和李英愛之外，高賢貞與孫藝珍的每集劇酬亦被指達1億韓圜（約67萬港元）。