同MIRROR同日出道嘅世界級男團！忠實粉絲連演唱會舞台都儲！？

現正休團的日本國民天團嵐(ARASHI)，早前推出了演唱會電影《ARASHI Anniversary Tour 5x20 FILM：Record of Memories》，而身在香港的ARASHI忠實粉絲Miko，更成功購入電影優先場門票，再次欣賞偶像在舞台上的英姿，今集《我儲咗D乜》請來miko，分享一下她自己的ARASHI珍藏品。

Miko在學期間觀賞了由ARASHI成員相葉雅紀主演的《MYGIRL》後，開始追看ARASHI其他成員參演的劇集及演唱會，而5位成員當中，松本潤認真的態度引起了Miko的注意，就連演唱會上的空中移動式舞台「moving stage」，都是由他構思出來。「佢係一個好仔細嘅人，鍾意佢亦因為呢個原因。」

在眾多收藏品中，Miko最珍而重之的是觀賞由ARASHI主持的資訊類型節目《嵐學》票尾，因為這次是她首次親眼看到自己深愛的偶像。「2012年畢業嗰陣，好早同朋友定咗6月17日東京畢業旅行，之後Arashi公布暑假會舉辦《嵐學》，咁啱係6月17日，一落機就衝去東京巨蛋東京巨蛋睇。」

雖然ARASHI自2021年1月1日起休團，但Miko對ARASHI的愛，至今仍未減退，並希望5人能夠幸福快樂地生活下去。不過她坦言自己也開始留意與ARASHI一樣是11月3日出道的香港人氣男團MIRROR，她深信這是緣分。