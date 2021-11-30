度身訂造　美食醇酒之旅

精心打造的菜式，配合適的佳釀，能為味道錦上添花。近日有多間餐廳推出不同的醇酒拼配，菜式有中菜、西餐、東南亞菜，拼配葡萄酒或威士忌，在味蕾上擦出火花，讓食客有完美體驗。

威士忌配粵菜

早幾年坊間流行品嘗威士忌，加深認識大家對其認識，除了淨飲，威士忌亦適合和菜式拼配。中環米芝蓮二星中菜廳營致館由現時至2022年10月31日分階段推出「蘇格蘭威士忌之旅」，餐廳以4款蘇格蘭威士忌配蕭顯志師傅的拿手粵菜。由現時至2022年1月31日，就有Talisker 10年配片皮乳豬件和Talisker 18年配香葱爆乳龍。2022年2月1日至4月30日有香葱頭抽爆鹿兒島 A4和牛配Singleton 18年，2022年5月1日至7月31日有蜜汁極上豚肉叉燒配Mortlach 12年和片皮乳豬件配Mortlach 16年，最後是2022年8月1日至10月31日供應脆香貴妃雞配Glenkinchie 16年，每款威士忌都有個人特色，拼配風味與別不同。

拼配葡萄酒

香港人對葡萄酒的熱愛有增無減，平常在家吃飯，偶然也會小酎幾口，富豪酒店集團旗下5間餐廳，由現時至2022年1月31日推出「美饌醇酒盛宴」，按不同菜式拼配來自世界各地的葡萄酒。銅鑼灣富豪金殿和尖沙咀富豪軒共同推出的八道菜美饌醇酒盛宴，就有花雕蒜香糯米蟹飯、金湯珍珠香荽魚蓉羹和花枝煎釀花膠甫等菜式。尖沙咀的意大利餐廳Mezzo提供暖龍蝦沙律拌魚子醬和威靈頓牛柳等四道菜美饌醇酒盛宴，沙田的龍門客棧提供的七道菜美饌醇酒盛宴就以上海菜為主，還有河夢餐廳的泰越菜系五道菜美饌醇酒盛宴等，每種菜系和葡萄酒拼配，可以產生不同的化學作用，讓客人慢慢回味。

火熱佳節醇酒饗宴

葡萄酒愛好者應該都知葡萄酒酒莊有等級之分，而優等酒莊Premier Grand Cru Classé出品更令不少酒迷趨之若鶩，The Mira Hong Kong旗下的WHISK及國金軒將於12月4、12、17及30日舉行4場盛宴，分別是「主廚 × 侍酒師於WHISK隆重呈獻4手醇酒葡萄酒晚宴」、「WHISK味力呈獻 Dom Perignon醇酒Omakase主廚晚宴」、「La Spinetta 國金軒美酒盛宴」及「五大一級酒莊盛宴」，由於機會難得，「La Spinetta 國金軒美酒盛宴」和「五大一級酒莊盛宴」已售罄，想試主廚巧手菜搭配佳釀的佳節頌饌就要快手喇！