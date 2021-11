於劇集《愛.回家之開心速遞》飾演李莫仇的張詩欣今日(30日)在社交網報喜,宣布獲男友求婚!張詩欣昨日與男友一同到主題樂園遊玩,她的男友準備好了求婚派對,找來一班好友如張振朗、楊偲泳、林希靈、陳安立、羅天宇、胡㻗等作見證。張詩欣一進到房間,男友即時下跪獻花送上求婚戒指,兩人更來個深情擁吻,非常浪漫!

張詩欣於社交網大晒求婚戒指相片,留言::「I am the queen of his world!(我是他世界的女王)」又Hahtag上「不是女神是女王」。