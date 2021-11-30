保錡翻唱《倒轉地球》致敬　陶大宇唔嬲：大家開心就得

「師奶殺手」陶大宇最近人氣勁過MIRROR，佢演唱嘅《倒轉地球》突破天際，加上「水撥式」嘅舞姿，真係勁洗腦！因為大宇哥真係人氣太勁，ERROR成員保錡拍片扮佢唱《倒轉地球》致敬，佢留言：「最近大愛一首歌，不得不重唱一次，無論表情和語氣，都表現得10分到位，所以決定表演給大家看，重複睇了100次的《倒轉地球》。」見保錡模仿大宇哥嘅表情非常神似，佢仲配埋對比片畀大家睇，真係笑到網友碌晒地！

另外，有網友實在太迷大宇哥喇，仲為佢開咗個社交群組「我老婆鍾意咗陶大宇導致婚姻關係破裂關注組」，依家已經吸咗6,300個粉絲加入，人氣絕對唔比MIRROR差！網友仲喺群組度抵死留言：「我諗依家通關最大誘因，就係可以上去睇大宇商場Live！」、「今年亞太男同金曲金應該都呼之欲出。」、「大宇世一，樂壇欠大宇一個交代。」

大宇接受東網訪問，問到有冇睇過保錡條扮嘢片，同埋有冇嬲豬？佢好大方咁話：「我冇嬲，佢之前都扮過我啦！最緊帶到歡樂畀大家，大家開心就得！」佢仲話唔介意同ERROR合作，但要提早通知佢一聲！再問到佢知唔知粉絲為佢開咗社交網群組，佢話：「我有留意到，笑到我喊，網友真係好有創意同埋好抵死！」講到有網友推佢拎叱咤「我最喜愛的男歌手」，佢搞笑話：「佢哋敢畀我，我就敢攞，接古天樂棒！」